Calcio | Serie A | Barrow | Svanberg e Soriano stendono la Sampdoria Il Bologna si impone 3-1

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilvince nettamente il lunch match della 27ma giornata diA contro la. I ragazzi di Sinisa Mihajlovic hanno messo in campo una prova molto solida, nella quale hanno badato prima di tutto a difendere in maniera compatta. I rossoblu con questo successo salgono a 31 punti ad una sola lunghezza dai blucerchiati e portano a 11 i punti di vantaggio sulla terzultima. La prima occasione del match, dopo soli 4? minuti, è per gli ospiti con Thorsby che viene servito in area e calcia di prima intenzione, ma il suo tiro finisce sul palo. La reazione delarriva al 27? conche anticipa gli avversari in area e di testa mette in rete. I ragazzi di Ranieri, nonostante il gol subito, continuano a giocare e costruire e al 37? ritrovano la parità con l’infinito ...

Advertising

TheoHernandez : Diavolo che coppia!!!! ?????? - CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - tuttosport : #Milan, a #Leao contro il #Napoli serve un gol da #Ibra ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Modena-Mantova 1-1: Prezioso subentrato al 85': Serie C, Moden… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Il tempo di unadi sostituzioni (Ranieri cerca l'assalto con Gabbiadini che affianca Quagliarella) che i felsinei incrementano il vantaggio: Svanberg trova l'inserimento di Soriano che batte ...ROMA - Dopo la conclusione della decima giornata di ritorno diB , il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni. Per quanto riguarda la sfida tra Cittadella e Pisa , il giudice "in merito alla condotta del calciatore Simone Branca (Soc. Cittadella) ...Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della nona giornata di ritorno del campionato cadetto, ha deciso di non adottare alcun provvedimento nei c ...Si è conclusa da poco la sfida tra Modena e Mantova, incontro valido per la 30^ giornata del campionato di Serie C – Girone B. Al termine di un incontro combattuto, il finale è di 1-1. Per i padroni d ...