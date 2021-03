Atp Marsiglia 2021: Medvedev batte Herbert in tre set e si laurea campione (Di domenica 14 marzo 2021) Daniil Medvedev si aggiudica l’Atp 250 di Marsiglia 2021. Primo titolo in stagione per il russo – dopo l’Atp Cup – che supera nell’atto conclusivo il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert. 6-4 6-7(4) 6-4 il punteggio in favore del nuovo numero due del mondo, che ha faticato ma dopo due ore e un quarto ha ottenuto la vittoria. CRONACA – Avvio molto equilibrato, con i giocatori che tengono i primi due turni di battuta prima di rendersi protagonisti di uno scambio di break. Il game decisivo risulta essere il settimo, quando Medvedev ottiene il break decisivo ai fini del 6-4 finale. Nella seconda frazione, invece, nonostante palle break a disposizione di entrambi nessuno dei due perde la battuta. Si giunge dunque al tie-break, dove il russo si porta avanti 4-2 prima di sciogliersi. Dopo il cambio campo, ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Daniilsi aggiudica l’Atp 250 di. Primo titolo in stagione per il russo – dopo l’Atp Cup – che supera nell’atto conclusivo il padrone di casa Pierre-Hugues. 6-4 6-7(4) 6-4 il punteggio in favore del nuovo numero due del mondo, che ha faticato ma dopo due ore e un quarto ha ottenuto la vittoria. CRONACA – Avvio molto equilibrato, con i giocatori che tengono i primi due turni di battuta prima di rendersi protagonisti di uno scambio di break. Il game decisivo risulta essere il settimo, quandoottiene il break decisivo ai fini del 6-4 finale. Nella seconda frazione, invece, nonostante palle break a disposizione di entrambi nessuno dei due perde la battuta. Si giunge dunque al tie-break, dove il russo si porta avanti 4-2 prima di sciogliersi. Dopo il cambio campo, ...

