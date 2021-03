Vaccini, Ema: AstraZeneca è sicuro, avanti con la campagna - Lamorgese: controlli capillari, ma serve senso civico (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l' Aifa , anche l' Ema garantisce la sicurezza del vaccino AstraZeneca e fa sapere che 'si va avanti con la campagna'. Ma l'azienda anglo - svedese annuncia nuovi tagli alle forniture delle sue ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l' Aifa , anche l' Ema garantisce la sicurezza del vaccinoe fa sapere che 'si vacon la'. Ma l'azienda anglo - svedese annuncia nuovi tagli alle forniture delle sue ...

Lo ha detto a Sky Tg24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Agenzia del farmaco europea Ema sottolineando che il comitato di farmacovigilanza 'ha guardato tutti i dati che ...

