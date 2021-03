Uomini e Donne | incidente per Gemma Galgani che cade dalle scale e rimane ferita

Leggi su trendit

(Di sabato 13 marzo 2021) Piccoloper la dama più famosa di, ovvero. La registrazione di ieri, 12 marzo, non sarebbe iniziata nel migliore dei modi. SPOILER Come riporta ilvicolodellenews.it infatti, la puntata inizia conche viene invitata ad entrare in studio: parte la canzone Vola l’Ape Maia, scelta appositamente dall’opinionista Tina Cipollari, e la dama di Torino fa la sua passerella. Purtroppo però, mentre scende gli ultimi gradini,. Quando si siede, la conduttrice nota che lasta perdendo molto sangue, quindi viene invitata ad uscire dallo studio per farsi medicare e per cambiare le calze. Nel mentre, in ...