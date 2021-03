Traffico Roma del 13-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021) Luceverdemai ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in viaggio sul raccordo e consolari non mancano Tuttavia segnalazioni di incidenti attenzione quindi un incidente segnalato sulla Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese analoga segnalazione su via di torricola possibili rallentamenti per incidente all’altezza della via Appia Antica mentre nella zona della Stazione Termini sono rallentamenti di nuovo per incidente in Piazza dei Cinquecento all’altezza di via D’Azeglio chiuso temporaneamente Viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza Ippolito Nievo e largo Bernardino da Feltre ilè deviato sulla corsia riservata ai tram sulla-fiumicino ricordiamo la chiusura per lavori tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane a coloro che sono diretti verso l’Eur come alte Attiva ...