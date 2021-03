**Scuola: torna la Dad, jingle e parodie impazzano sui social** (2) (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - E' questione di adattarsi alla novità e all'emergenza: così i giovani in dad postano su tik tok anche tipologie di prof: Ci sono quelli delle valutazioni, che obbligano ad accendere la telecamera; i 'mi vedete?' che riprendono solo mezza faccia o con "il microfono in bocca". Quelle con i figli "aspettate un attimo..." mentre si sbracciano per intimare il silenzio; o le vip "scusatemi ma sono in condizioni un pò orrende"; quella esaurita, "ragazzi dovete accendere le telecamere", "prof ma manco voi vi fate vedere", "non mi interessa io faccio quello che voglio"; ed infine l'educazione fisica: "Buongiorno facciamo l'appello: bene la video lezione è finita". (di Roberta Lanzara) Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - E' questione di adattarsi alla novità e all'emergenza: così i giovani in dad postano su tik tok anche tipologie di prof: Ci sono quelli delle valutazioni, che obbligano ad accendere la telecamera; i 'mi vedete?' che riprendono solo mezza faccia o con "il microfono in bocca". Quelle con i figli "aspettate un attimo..." mentre si sbracciano per intimare il silenzio; o le vip "scusatemi ma sono in condizioni un pò orrende"; quella esaurita, "ragazzi dovete accendere le telecamere", "prof ma manco voi vi fate vedere", "non mi interessa io faccio quello che voglio"; ed infine l'educazione fisica: "Buongiorno facciamo l'appello: bene la video lezione è finita". (di Roberta Lanzara)

Advertising

cgregorio52 : RT @Luca_Gualtieri1: Tra 20 anni in #Italia la spesa per #pensioni toccherà il livello più alto di sempre, mentre quella per la #scuola sar… - tiztweets : RT @Luca_Gualtieri1: Tra 20 anni in #Italia la spesa per #pensioni toccherà il livello più alto di sempre, mentre quella per la #scuola sar… - sergioBen76 : RT @Luca_Gualtieri1: Tra 20 anni in #Italia la spesa per #pensioni toccherà il livello più alto di sempre, mentre quella per la #scuola sar… - pietrofrigo : RT @Luca_Gualtieri1: Tra 20 anni in #Italia la spesa per #pensioni toccherà il livello più alto di sempre, mentre quella per la #scuola sar… - StraNotizie : Scuola, torna la Dad: jingle e parodie impazzano sui social -