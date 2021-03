Rifiuta vaccino, infermiera positiva in cluster ospedale (Di sabato 13 marzo 2021) La direzione dell’ospedale policlinico San Martino di Genova ha confermato l’individuazione di un cluster derivante da variante inglese al 1º piano del Padiglione Maragliano. È risultata positiva anche un’infermiera che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione. Le strutture complesse di Igiene diretta dal prof. Icardi e di Malattie Infettive diretta dal prof. Bassetti hanno attivato di concerto con la direzione sanitaria le procedure previste dal protocollo. Al momento i positivi sono 10. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) La direzione dell’policlinico San Martino di Genova ha confermato l’individuazione di underivante da variante inglese al 1º piano del Padiglione Maragliano. È risultataanche un’che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione. Le strutture complesse di Igiene diretta dal prof. Icardi e di Malattie Infettive diretta dal prof. Bassetti hanno attivato di concerto con la direzione sanitaria le procedure previste dal protocollo. Al momento i positivi sono 10.

