Premi Cesar, fuori programma sul palco: attrice si denuda per protesta (Di sabato 13 marzo 2021) Durante le assegnazioni delle statuette ai Premi Cesar, un’attrice si è denudata sul palco in diretta per protesta. Ieri sera si sono svolte le Premiazioni cinematografiche del cinema francese, i Premi Cesar. Un evento solitamente molto atteso sia dai cinefili d’oltralpe che da quelli di tutto il mondo, poiché a queste Premiazioni solitamente emergono film che sfuggono al circuito di massa. Tuttavia quest’anno i Premi Cesar si svolgevano in un’atmosfera surreale, sia perché – come tutti gli eventi di questo periodo – si sono svolti senza pubblico e senza Premiati in sala, sia perché le sale cinematografiche sono chiuse da oltre tre mesi in Francia. A ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Durante le assegnazioni delle statuette ai, un’si èta sulin diretta per. Ieri sera si sono svolte leazioni cinematografiche del cinema francese, i. Un evento solitamente molto atteso sia dai cinefili d’oltralpe che da quelli di tutto il mondo, poiché a questeazioni solitamente emergono film che sfuggono al circuito di massa. Tuttavia quest’anno isi svolgevano in un’atmosfera surreale, sia perché – come tutti gli eventi di questo periodo – si sono svolti senza pubblico e senzaati in sala, sia perché le sale cinematografiche sono chiuse da oltre tre mesi in Francia. A ...

