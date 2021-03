Pensione obbligata per il «medico-eroe» che curava i pazienti Covid a domicilio

(Di sabato 13 marzo 2021) Era l’unico medico, a Orzinuovi, nel bresciano, che andava a casa dei pazienti anche nel pieno della prima ondata e la sua storia era diventata famosa in tutta Italia. Il dottor Pietro Severo Micheli ora va in pensione. Non è bastata la sua volontà di continuare e non sono servite le circa 1.500 firme raccolte dai suoi assistiti. Le autorità sanitarie seguono le regole e il medico 69enne deve lasciare il suo lavoro.

