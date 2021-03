Nuda sul palco dei Cesar 2021 | la protesta di Corinne Masiero VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 marzo 2021) Ai premil'attriceè apparsae coperta di vernice rossa sulperre contro l'abbandono della cultura. L'attricesi è spogliatasuldei: l'attrice si è presentata agli oscar francesi avvolta in una finta pelle d'asino e poi si è messa a nudo, ma quasi completamente coperta di vernice rossa, perre contro l'abbandono della cultura. La serata di assegnazione dei premisarà ricordata non tanto per i 7portati a casa dalla commedia Addio idioti di Albert Dupontel, ma per lo strip dell'attrice ...