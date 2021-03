Napoli piange Ornella, uccisa a coltellate dal compagno: “Brutalità inaudita” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove fendenti ai polmoni non hanno lasciato scampo a Ornella Pinto, 39 anni, uccisa dal compagno, Pinotto Iacomino, 42 anni, all’alba di oggi a Napoli con 15 coltellate soprattutto al torace, sette a sinistra e otto a destra. Lo rivela una nota emessa dall’azienda ospedaliera Cardarelli, l’ospedale dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi (sabato 13 marzo 2021) – scrive il nosocomio – il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le e’quipe del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nove fendenti ai polmoni non hanno lasciato scampo aPinto, 39 anni,dal, Pinotto Iacomino, 42 anni, all’alba di oggi acon 15soprattutto al torace, sette a sinistra e otto a destra. Lo rivela una nota emessa dall’azienda ospedaliera Cardarelli, l’ospedale dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi (sabato 13 marzo 2021) – scrive il nosocomio – il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le e’quipe del ...

