Napoli, gli chiede di moderare la velocità: postino preso a calci e pugni in mezzo alla strada – Video (Di sabato 13 marzo 2021) Lo aveva invitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza picchiandolo con calci e pugni. È accaduto giovedì scorso a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima delle percosse è un postino: identificato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è stata ripresa da qualcuno con il cellulare e il Video, da giorni, sta facendo il giro di chat e social network. Il postino stava recapitando la posta in via Massimo Stanzione quando è stato aggredito dopo il diverbio con il 30enne. Le accuse per l’aggressore sono di violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Lo aveva invitato alacon la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza picchiandolo con. È accaduto giovedì scorso a Frattamaggiore, in provincia di. La vittima delle percosse è un: identificato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è stata ripresa da qualcuno con il cellulare e il, da giorni, sta facendo il giro di chat e social network. Ilstava recapitando la posta in via Massimo Stanzione quando è stato aggredito dopo il diverbio con il 30enne. Le accuse per l’aggressore sono di violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

RafAuriemma : Ha voluto #Sarri, poi l'ha silurato perchè @Cristiano non voleva stare in fascia. Ha preso l'inesperto #Pirlo amico… - CasanovasIshoes : @demagistris Lo abbiamo sentito già da 6300 politici , come sempre non si sa dove eri gli ultimi 29 gg e come sempr… - danielegenito : RT @rep_napoli: Campania, al via la vaccinazione per gli over 70 [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 13:52] - SNAPOLI24 : @Mariano_Amelio Il Napoli si è giocato gli ottavi 3 giorni prima di Atalanta-Napoli, gara diretta per la corsa Cham… - rep_napoli : Campania, al via la vaccinazione per gli over 70 [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 13:52] -