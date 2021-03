Milan-Napoli, i convocati / Manolas e Lozano non recuperano (Di sabato 13 marzo 2021) Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per Milan-Napoli. La partita è in programma domani sera alle 20.45. Non saranno a disposizione di Gattuso né Manolas né Lozano. Entrambi assenti dall’elenco. Il tecnico porta con sé tre Primavera, Cioffi, Zedadka e Costanzo. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Ilha ufficializzato l’elenco deiper. La partita è in programma domani sera alle 20.45. Non saranno a disposizione di Gattuso néné. Entrambi assenti dall’elenco. Il tecnico porta con sé tre Primavera, Cioffi, Zedadka e Costanzo. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38) L'articolo ilsta.

