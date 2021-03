Maltempo in Toscana: mareggiate all’Elba e sulla costa di Livorno e Pisa (Di sabato 13 marzo 2021) La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per mareggiate all'Isola d'Elba e lungo la costa Pisanna e livornese. L'allerta entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, sabato 13, e durerà fino alle 12 di domani, domenica 14 marzo. L'allerta prevede che possano verificarsi fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione perall'Isola d'Elba e lungo lanna e livornese. L'allerta entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, sabato 13, e durerà fino alle 12 di domani, domenica 14 marzo. L'allerta prevede che possano verificarsi fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti L'articolo proviene da Firenze Post.

