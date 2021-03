LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: 10 chilometri alla fine, il gruppo sta scalando l’erta di Valdeblore la Colmiane (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 5 chilometri alla vetta. Mader stacca Powless. 14.40 In crisi anche uno dei favoriti per il successo odierno, vale a dire il francese David Gaudu. Il forcing di George Bennett sta facendo male. 40? per i due di testa ora. 14.39 Mader passa in testa al secondo traguardo volante. Dal gruppo si staccano Aru e Latour. 14.37 Powless riesce a rispondere a Mader. 14.36 Gino Mader prova ad andare da solo, fatica Elissone, ma Powless reagisce. Il gruppo ha accelerato ora e si è riportato a 50?. 14.35 Gli ultimi chilometri della salita, con pendenze sempre attorno al 6,5%, sono i più duri. 14.34 Geschke e Teuns sono a 40? dai primi tre. 14.33 Otto chilometri all’arrivo, il gruppo va a ritmo blando ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 5vetta. Mader stacca Powless. 14.40 In crisi anche uno dei favoriti per il successo odierno, vale a dire il francese David Gaudu. Il forcing di George Bennett sta facendo male. 40? per i due di testa ora. 14.39 Mader passa in testa al secondo traguardo volante. Dalsi staccano Aru e Latour. 14.37 Powless riesce a rispondere a Mader. 14.36 Gino Mader prova ad andare da solo, fatica Elissone, ma Powless reagisce. Ilha accelerato ora e si è riportato a 50?. 14.35 Gli ultimidella salita, con pendenze sempre attorno al 6,5%, sono i più duri. 14.34 Geschke e Teuns sono a 40? dai primi tre. 14.33 Ottoall’arrivo, ilva a ritmo blando ...

