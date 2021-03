LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Ferrari prova a risalire con Leclerc, al comando Gasly (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Bottas taglia il traguardo in 1’30?460 e si inserisce in seconda posizione a 47 millesimi di ritardo dal best time di Pierre Gasly, riportando la Mercedes nelle zone alte della classifica. 16.32 Valtteri Bottas monta un nuovo set di pneumatici C5 (i più morbidi in assoluto) e va a caccia della miglior prestazione assoluta di giornata. 16.29 4° tempo assoluto per Charles Leclerc, che stampa un discreto 1’31?135 su gomma soft portandosi a 722 millesimi dalla miglior prestazione di Gasly. 16.27 Leclerc si rilancia con gomma rossa per una nuova simulazione di qualifica, con l’obiettivo di avvicinare le prestazioni di AlphaTauri e McLaren. 16.25 Mercedes richiama Bottas ai box dopo un solo tentativo di time-attack: a breve la simulazione di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Bottas taglia il traguardo in 1’30?460 e si inserisce in seconda posizione a 47 millesimi di ritardo dal best time di Pierre, riportando la Mercedes nelle zone alte della classifica. 16.32 Valtteri Bottas monta un nuovo set di pneumatici C5 (i più morbidi in assoluto) e va a caccia della miglior prestazione assoluta di giornata. 16.29 4° tempo assoluto per Charles, che stampa un discreto 1’31?135 su gomma soft portandosi a 722 millesimi dalla miglior prestazione di. 16.27si rilancia con gomma rossa per una nuova simulazione di qualifica, con l’obiettivo di avvicinare le prestazioni di AlphaTauri e McLaren. 16.25 Mercedes richiama Bottas ai box dopo un solo tentativo di time-attack: a breve la simulazione di ...

