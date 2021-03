LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa parte bene in gara-5 (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.20 Al gate-1 Team New Zealand transita con 32? di ritardo. Adesso il primo lato di poppa. 4.20 Vira Luna Rossa alle boe. 4.19 NZ deve effettuare una manovra in più rispetto agli italiani per approcciare le boe. 4.19 Luna Rossa si dirige verso la prima boa. 4.18 I Kiwi sono più veloci in questa fase, recuperano a vista d’occhio. 170 metri. 4.18 Non risponde subito questa volta Luna Rossa ed è una buona scelta. 250 metri di vantaggio. 4.16 I neozelandesi continuano a virare, vogliono mettere pressione a Luna Rossa. 4.16 Vira Team New Zealand e risponde immediatamente Luna Rossa. Marcamento totale. 4.15 Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.20 Al gate-1 Team New Zealand transita con 32? di ritardo. Adesso il primo lato di poppa. 4.20 Viraalle boe. 4.19 NZ deve effettuare una manovra in più rispetto agli italiani per approcciare le boe. 4.19si dirige verso la prima boa. 4.18 I Kiwi sono più veloci in questa fase, recuperano a vista d’occhio. 170 metri. 4.18 Non risponde subito questa voltaed è una buona scelta. 250 metri di vantaggio. 4.16 I neozelandesi continuano a virare, vogliono mettere pressione a. 4.16 Vira Team New Zealand e risponde immediatamente. Marcamento totale. 4.15...

