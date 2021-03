Lazio-Torino finisce in tribunale: la partita potrebbe non giocarsi entro maggio (Di sabato 13 marzo 2021) Lazio-Torino si dovrà giocare, ma il problema è quando. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, è stato chiaro: cause di forza maggiore, vedi l’ordinanza dell’Asl, i granata non hanno potuto viaggiare e recarsi allo stadio Olimpico per giocare regolarmente il match in quanto dovevano rispettare l’isolamento domiciliare per almeno sette giorni che sarebbe finito alla mezzanotte del giorno della partita. Il club di Lotito, però, non ci sta e annuncia il ricorso: la Corte Sportiva d’Appello della Figc, come evidenzia ‘La Stampa’, si pronuncerà non prima di tre settimane, poi toccherebbe eventualmente al Collegio di Garanzia esprimersi in terzo grado, con la possibilità di ricorrere in seguito al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. C’è dunque la possibilità concreta che il campionato possa terminare, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021)si dovrà giocare, ma il problema è quando. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, è stato chiaro: cause di forzare, vedi l’ordinanza dell’Asl, i granata non hanno potuto viaggiare e recarsi allo stadio Olimpico per giocare regolarmente il match in quanto dovevano rispettare l’isolamento domiciliare per almeno sette giorni che sarebbe finito alla mezzanotte del giorno della. Il club di Lotito, però, non ci sta e annuncia il ricorso: la Corte Sportiva d’Appello della Figc, come evidenzia ‘La Stampa’, si pronuncerà non prima di tre settimane, poi toccherebbe eventualmente al Collegio di Garanzia esprimersi in terzo grado, con la possibilità di ricorrere in seguito al Tar dele al Consiglio di Stato. C’è dunque la possibilità concreta che il campionato possa terminare, ...

