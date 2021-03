L'Aquila, due operai travolti nel crollo di un edificio danneggiato dal terremoto del 2009 (Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila, 13 marzo 2021 - Due operai sono stati travolti dalle macerie di un edificio nell'Aquilano, nel corso della demolizione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009 . I due, un romano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) L', 13 marzo 2021 - Duesono statidalle macerie di unnell'no, nel corso della demolizione di uno stabiledaldel. I due, un romano ...

