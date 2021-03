Inter, Fortress vuole il finanziamento: possibile intreccio con il fondo Pif (Di sabato 13 marzo 2021) Il fondo americano Fortress starebbe spingendo per finalizzare un accordo con Suning per la cessione dell’Inter: i dettagli Secondo il “Sole 24Ore”, il fondo americano Fortress sta spingendo per finalizzare, entro la fine di marzo, un accordo con Suning, che garantirebbe all’Inter una forma di finanziamento per circa 250 milioni di euro, da versare in due tranche: una immediata da 150 milioni e una successiva da altri 100. La formula sarebbe quella del “preferred equity”, vale a dire che poi quel denaro verrebbe utilizzato per un aumento di capitale, ma poi, in caso di cessione di quote, Fortress diventerebbe il creditore prioritario a dover essere pagato. Lo scenario, comunque, resta assai complesso. Il Corriere dello Sport prova a fare ordine: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Ilamericanostarebbe spingendo per finalizzare un accordo con Suning per la cessione dell’: i dettagli Secondo il “Sole 24Ore”, ilamericanosta spingendo per finalizzare, entro la fine di marzo, un accordo con Suning, che garantirebbe all’una forma diper circa 250 milioni di euro, da versare in due tranche: una immediata da 150 milioni e una successiva da altri 100. La formula sarebbe quella del “preferred equity”, vale a dire che poi quel denaro verrebbe utilizzato per un aumento di capitale, ma poi, in caso di cessione di quote,diventerebbe il creditore prioritario a dover essere pagato. Lo scenario, comunque, resta assai complesso. Il Corriere dello Sport prova a fare ordine: ...

