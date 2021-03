Genoa, Biraschi: “Un’emozione unica tornare in campo. Non mi aspettavo di giocare titolare” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Genoa esce con un punto dalla sfida contro l'Udinese.Genoa, Ballardini: “Dispiace per la mancata vittoria. Scamacca ha grandi doti”Un punto che fa comodo ad entrambe le squadre che muovono in questa maniera la classifica. Una nota lieta in casa Genoa è stata il ritorno di Davide Biraschi dopo il lungo stop per infortunio. Lo stesso difensore italiano nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.L'ex Avellino è felice di essere rientrato anche se ancora non è al meglio: "Ho fatto un'operazione importante, sono contento di essere tornato. Devo ringraziare il prof. che mi ha operato e la società. Mi mancava il campo: sono contento, quasi emozionato di tornare qui allo stadio. Sinceramente non mi aspettavo di partire dall'inizio, ma il mister ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) Ilesce con un punto dalla sfida contro l'Udinese., Ballardini: “Dispiace per la mancata vittoria. Scamacca ha grandi doti”Un punto che fa comodo ad entrambe le squadre che muovono in questa maniera la classifica. Una nota lieta in casaè stata il ritorno di Davidedopo il lungo stop per infortunio. Lo stesso difensore italiano nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.L'ex Avellino è felice di essere rientrato anche se ancora non è al meglio: "Ho fatto un'operazione importante, sono contento di essere tornato. Devo ringraziare il prof. che mi ha operato e la società. Mi mancava il: sono contento, quasi emozionato diqui allo stadio. Sinceramente non midi partire dall'inizio, ma il mister ...

