Gabriel Garko in procura. Sfilata di testimoni vip per il produttore suicida (Di sabato 13 marzo 2021) Diana Alfieri L'ombra di una setta nella morte di Teodosio Losito. L'attore sentito ieri come testimone Si allunga la lista dei vip sentiti in procura a Roma come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, 56 anni, trovato senza vita nella sua abitazione romana l8 gennaio del 2019. I pm di piazzale Clodio hanno ascoltato ieri l'attore Gabriel Garko. Nei giorni scorsi ad essere convocata dai pm capitolini era stata l'attrice Adua Del Vesco che nel corso della trasmissione «Grande Fratello Vip», parlando con un altro concorrente, Massimiliano Morra, aveva fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte insieme con il produttore scomparso. I due ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Diana Alfieri L'ombra di una setta nella morte di Teodosio Losito. L'attore sentito ieri come testimone Si allunga la lista dei vip sentiti ina Roma come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte dele sceneggiatore Teodosio Losito, 56 anni, trovato senza vita nella sua abitazione romana l8 gennaio del 2019. I pm di piazzale Clodio hanno ascoltato ieri l'attore. Nei giorni scorsi ad essere convocata dai pm capitolini era stata l'attrice Adua Del Vesco che nel corso della trasmissione «Grande Fratello Vip», parlando con un altro concorrente, Massimiliano Morra, aveva fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte insieme con ilscomparso. I due ...

