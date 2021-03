Filippi | “Ci prendiamo questi tre punti | ma abbiamo sofferto troppo C’è un aspetto che mi è piaciuto”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il Palermo ritrova il successo superando 1-0 in trasferta la Paganese.I rosanero hanno riscattato la pesante sconfitta rimediata nell'ultima uscita casalinga quando hanno subito il poker della Juve Stabia. È bastato un gol di Roberto Floriano nel corso del secondo tempo per consegnare il successo agli uomini di mister Giacomoche, al sito ufficiale del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."È una vittoria importante masolo quello. Perché non possiamo soffrire e rischiare fino alla fine per la solita disattenzione che ci portiamo da inizio stagione. Un fattore che dobbiamo assolutamente eliminare. Dobbiamo essere più presenti nei momenti chiave della partita. Lofatto solo a tratti. Per esempio negli ultimi minutiavuto qualche palla che potevamo tenere per gestire meglio il ...

