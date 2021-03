Donna uccisa a Napoli, il compagno si è costituito (Di sabato 13 marzo 2021) Una Donna di 39 anni è stata uccisa a Napoli con 12 coltellate. Il compagno si è costituito poco dopo dai carabinieri. Napoli – Ennesimo femminicidio in Italia. Una Donna di 39 anni è stata uccisa a Napoli nella serata di venerdì 12 marzo 2021. Come raccontato dall’Ansa, la vittima è arrivata in ospedale in gravissime condizioni e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A compiere questo gesto è stato il compagno. L’uomo, fuggito subito dopo l’omicidio, si è costituito poco dopo dai carabinieri in provincia di Terni. I motivi di questo gesto non si conoscono e gli inquirenti sanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Uomo arrestato a Parma per aver aggredito la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Unadi 39 anni è statacon 12 coltellate. Ilsi èpoco dopo dai carabinieri.– Ennesimo femminicidio in Italia. Unadi 39 anni è statanella serata di venerdì 12 marzo 2021. Come raccontato dall’Ansa, la vittima è arrivata in ospedale in gravissime condizioni e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A compiere questo gesto è stato il. L’uomo, fuggito subito dopo l’omicidio, si èpoco dopo dai carabinieri in provincia di Terni. I motivi di questo gesto non si conoscono e gli inquirenti sanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Uomo arrestato a Parma per aver aggredito la ...

lauraboldrini : A dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano ricoperti da donne. Il gap salariale è fra i peggiori in… - caritas_milano : #8marzo: Servono fatti non fiori In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Le parole e i fiori non bastano s… - ___bookworm : Ovviamente sappiamo che non sono tutti gli uomini ma cercate di capire perché abbiamo paura e siamo diffidenti con… - IppolitoMimi : Ennesima donna morta non per covid ma uccisa da chi avrebbe dovuto averne cura. - el_Diez79 : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -