Covid in Campania | oggi 2 940 casi e 23 morti | indice di contagio al 10% | 300mila positivi in un anno

Advertising

fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid. - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (13 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RIUNIONE D'URGENZA DELL'UNITÀ DI CRISI: NESSUNA CONTROINDICAZIONE SU PROSIEGUO VACCINAZIONI #ASTRAZENECA… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, sospeso secondo lotto di Astrazeneca in Campania - _cloro_ : @VincenzoDeLuca Nelle aree pedemontane e rurali della Campania covid non pervenuto e scuole chiuse. Ma dobbiamo pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... la Puglia è la più virtuosa con il 99,3% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, segue Valle d'Aosta (99%), Provincia Autonoma di Bolzano (98%),(97,2%). In coda Lombardia (...Tempo di Lettura: 1 minuto. Sono oltre 50mila le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale. Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, ...Napoli – Sono oltre 50mila le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale. Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, ar ...Sono oltre 50mila le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale della Campania. «Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di ...