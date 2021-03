Bologna, intervista esclusiva a Barrow: 'Mi chiamo Musa, non ho paura' (Di sabato 13 marzo 2021) Barrow arriva in ritardo all'appuntamento delle 14. L'allenamento è finito da un pezzo, la mensa è vuota. Il mistero lo svela il team manager: " Musa è in preghiera ". Quando compare in sala stampa, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021)arriva in ritardo all'appuntamento delle 14. L'allenamento è finito da un pezzo, la mensa è vuota. Il mistero lo svela il team manager: "è in preghiera ". Quando compare in sala stampa, ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna, intervista esclusiva a Barrow: 'Mi chiamo Musa, non ho paura': La stella della squadra di Mihajlovic si ra… - GnamTasty : RT @giornaledelcibo: Oggi, in occasione del #WorldSleepDay 2021, riproponiamo l'intervista con il professor Enzo Spisni, fisiologo della nu… - corrierebologna : .@bologna In Lega si discute di Dazn e Sky, i club sono spaccati. E poi c'è Mihajlovic. La nostra intervista su… - olivioromanini : RT @DLabanti: #BolognaFc La battaglia per i diritti tv, i fondi private equity in Lega, le riforme imminenti e i cambiamenti della prossima… - Mousse81 : RT @DLabanti: #BolognaFc La battaglia per i diritti tv, i fondi private equity in Lega, le riforme imminenti e i cambiamenti della prossima… -