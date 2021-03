Bologna | i convocati di Mihajlovic per la Sampdoria

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBologna ?? - sportface2016 : Il tecnico del #Bologna, #SinisaMihajlovic, ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati in vista della sfida ca… - calciodangolo_ : ??#BolognaSamp, i convocati di #Mihajlovic: tornano #Dijks, #Hickey e #Tomiyasu. Out #Faragò e #Santander?? - zazoomblog : Convocati Bologna: quattro graditi ritorni nella lista di Mihajlovic - #Convocati #Bologna: #quattro #graditi - bologna_sport : I convocati del #Bologna: torna disponibile tutta la difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna convocati

Calcio News 24

Commenta per primo Ecco idelper il match di domani contro la Sampdoria: PORTIERI: Da Costa, Ravaglia, Skorupski DIFENSORI: Anton, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Tomiyasu, Soumaoro. ...per la sfida di campionato contro la Sampdoria in programma domani alle ore 12.30 allo stadio ...In vista della gara tra Bologna e Sampdoria per la 27^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Mihajlovic Sono ufficiali i 23 giocatori convocati da Sinisa Mihajlovic ...Convocati Bologna, le scelte di Sinisa Mihajlovic per il match contro la Sampdoria: Ci sono Mitchell Dijks, Aaron Hickey e Takehiro Tomiyasu ...