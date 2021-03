Verissimo ospiti 13 marzo 2021 | torna in tv una grande conduttrice

(Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti glie le anticipazioni della puntata di domani di, sabato 13una. Siamo tutti in attesa della nuova puntata diche andrà in onda domani, sabato 13, su Canale 5 alle ore 16. Questo perché saranno ospitati nel salotto di Silvia Toffanin tantissimi personaggi incredibili,

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - tuttotv_info : #Verissimo, gli OSPITI di domani > - MediasetPlay : Cosa succederà domani a #Verissimo? Ve lo anticipiamo noi! ?? - zazoomblog : Verissimo anticipazioni sabato 13 marzo: gli ospiti della puntata - #Verissimo #anticipazioni #sabato - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Sabrina Ferilli, Ilary Blasi e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 13 marzo' su Mediaset Pl… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospiti

Mediaset Play

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram ?"> CLICCA QUI, anticipazioni sabato 13 marzo: glidella puntatatorna sabato 13 ...Sabato 13 marzo su Canale 5, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con. In esclusiva, Silvia ...Emergenza Covid anche nelle carceri napoletane. Altri cinque positivi sono stati riscontrati nei giorni scorsi a Poggioreale portando il numero di detenuti contagiati da novembre, mese in cui è inizia ...Chi saranno gli ospiti di Verissimo nel prossimo appuntamento, in programma sabato 13 marzo? Vi sveliamo tutte le anticipazioni!