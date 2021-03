Vaccini, Draghi all'hub di Fiumicino: "E' un luogo di speranza, ne usciremo" (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 marzo 2021 - "Ne usciremo con il vaccino ". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , arriva in anticipo al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Roma Fiumicino . Il premier, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 marzo 2021 - "Necon il vaccino ". Il presidente del Consiglio, Mario, arriva in anticipo al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Roma. Il premier, ...

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alla nazione oggi alle 15 dal Centro vaccini d… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - Dr_Venkman_ : RT @Zdenek_ita: Draghi misura l'accelerazione nella somministrazione di vaccini confrontando l'ultima settimana, mi pare, con il periodo pr… - piccolocarro : Draghi ha detto che vaccineranno 500mila persone al giorno. Significa che tra 4 mesi saremo tutti vaccinati... #draghi #vaccini -