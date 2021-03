Ufficiale, Lipsia: preso dall’Ajax il giovane talento Brobbey (Di venerdì 12 marzo 2021) Colpo in prospettiva futura per il Lipsia. Ufficializzato questa mattina l’acquisto, a parametro zero, di Brian Brobbey classe ’02 dell’Ajax, che solo ieri sera ha segnato il gol del definitivo 3-0 dei lanceri sullo Young Boys. Il 19enne in scadenza, ha firmato con i tedeschi un contratto fino al 2025. +++ Transfer-date +++ Welkom, Brian #Brobbey! Der niederländische Stürmer wechselt zum 1. Juli 2021 von @AFCAjax zu #RBLeipzig, wo er einen Vertrag bis 2?0?2?5? erhält. Alle Infos https://t.co/ejoaihfOt5 pic.twitter.com/xmZTW5M5qR — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 12, 2021 Foto: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Colpo in prospettiva futura per il. Ufficializzato questa mattina l’acquisto, a parametro zero, di Brianclasse ’02 dell’Ajax, che solo ieri sera ha segnato il gol del definitivo 3-0 dei lanceri sullo Young Boys. Il 19enne in scadenza, ha firmato con i tedeschi un contratto fino al 2025. +++ Transfer-date +++ Welkom, Brian #! Der niederländische Stürmer wechselt zum 1. Juli 2021 von @AFCAjax zu #RBLeipzig, wo er einen Vertrag bis 2?0?2?5? erhält. Alle Infos https://t.co/ejoaihfOt5 pic.twitter.com/xmZTW5M5qR — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 12, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

