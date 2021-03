Switch è ora la seconda console Nintendo più venduta negli USA

(Di venerdì 12 marzo 2021) E' indubbio che lo scorso anno, la pandemia di Coronavirus ha dato una mano al settore del gaming: dati i vari lockdown in tutto il mondo, le persone che erano a casa si sono buttate nei videogiochi, quindi non dovrebbe sorprendere l'aumento nella vendita di giochi e. Tuttavia,è stata la più grande vincitrice del settore, conche ha registrato vendite record. Laibrida è ora il secondo hardware più venduto diUSA, proprio dietro Wii. Mat Piscatella, direttore esecutivo e consulente dell'industria dei videogiochi per il gruppo NPD, condivide ogni mese statistiche sull'industria dei videogiochi. Il suo ultimo thread sui risultati del gruppo NPD mostra l'eccezionale performance di vendita dinel corso degli ultimi 12 ...

Noi, intanto, abbiamo provato la versioneper voi, ed ecco qui la nostra recensione di ... è presente un tempio che in antichità ospitava uno spirito del raccolto, ma cheè in rovina. ...NPD ha affermato che le vendite dihannosuperato quelle del DS, rendendola la seconda piattaforma più venduta di Nintendo dietro Wii e la settima piattaforma più venduta in assoluto nella ...La prima rimane Wii. E' indubbio che lo scorso anno, la pandemia di Coronavirus ha dato una mano al settore del gaming: dati i vari lockdown in tutto il mondo, le persone che erano a casa si sono butt ...Mostrati i loghi di Switch ed Xbox Series X nell'ultimo trailer di Dragon Ball Z Kakaroth. Per Bandai Namco si tratta di un errore, ...