Square Enix sta per mostrare Life is Strange 3 in uno Showcase (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato la data ufficiale per il prossimo Showcase completamente digitale, in cui verrà mostrato anche Life is Strange 3 Il successo di Dontnod Entertainment negli ultimi anni è stato un crescendo, fra titoli maggiormente riusciti e altri meno, specialmente in quella fetta di pubblico che si è andata via via appassionando alle "nuove avventure grafiche". Twin Mirror e Tell Me Why, rilasciati entrambi nel 2020, hanno saputo appassionare ed emozionare tanti videogiocatori, pur non essendo in alcun modo titoli esenti da difetti. Così come Vampyr, l'action RPG con forte enfasi sulla narrazione e sulle scelte rilasciato nel 2018, che aveva grandi problemi tecnici, ma che mostrava un altrettanto grande cuore. E se torniamo ancora indietro, il bistrattato Remember Me, ...

