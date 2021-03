Rivoluzione PA al via | da aumenti a smart working | le novità

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo, l’incontro tra il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, l’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni, ndr), le confederazioni sindacali e le rispettive categorie per dare l’avvio alla stagione contrattuale nel pubblico impiego. Con la Legge di bilancio del 2021 lo stanziamento complessivo a regime su tutta la Pubblica Amministrazione ha raggiunto la cifra complessiva di 6,8 miliardi di euro (nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la P.A. sono state pari a circa 5,4 miliardi), corrispondente a incrementi del 4,07% e adcomplessivi medi mensili a regime di 107 euro per le amministrazioni statali, ha detto Brunetta, aprendo l’incontro. “Nelle Leggi di bilancio – ha aggiunto – sono state aggiunte risorse extra contrattuali per ...