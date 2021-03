REFERENDUM: LA SVIZZERA DICE NO ALL’IDENTITÀ DIGITALE e-ID. IL GOVERNO DECISO A PROSEGUIRE (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli elettori in SVIZZERA hanno respinto una legge che disciplina un sistema di identità elettronica. Il risultato è un duro colpo per i piani del parlamento e del GOVERNO tra i timori sulla protezione dei dati. I risultati finali hanno mostrato domenica che il 64,4% degli elettori si è dichiarato contrario alla legge prevista. Il tasso di rigetto proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli elettori inhanno respinto una legge che disciplina un sistema di identità elettronica. Il risultato è un duro colpo per i piani del parlamento e deltra i timori sulla protezione dei dati. I risultati finali hanno mostrato domenica che il 64,4% degli elettori si è dichiarato contrario alla legge prevista. Il tasso di rigetto proviene da Database Italia.

