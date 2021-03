Quanto tempo resiste un uomo senza avere rapporti sessuali? (Di venerdì 12 marzo 2021) In una relazione possono verificarsi dei tempi di astinenza. Qual è il periodo di tempo scientifico che un uomo non può superare per avere rapporti? Questa domanda se la sono posta in molti. La vita sessuale di una coppia può soffrire di situazioni di allontanamento spirituale o motivi di salute che interrompono l’abituale frequenza dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 marzo 2021) In una relazione possono verificarsi dei tempi di astinenza. Qual è il periodo discientifico che unnon può superare per? Questa domanda se la sono posta in molti. La vita sessuale di una coppia può soffrire di situazioni di allontanamento spirituale o motivi di salute che interrompono l’abituale frequenza dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RaiTre : «E quanto tempo ci vuole Per abbracciarsi la notte In strada anche se piove Senza chiedere mai Senza capire mai Sen… - borghi_claudio : @2631925 Giusto per far capire a qualche tuttosubitista hepburniano da quanto tempo ci hanno lavorato i minions - Agenzia_Ansa : Creare ologrammi tridimensionali in tempo reale, perfino sullo smartphone: è quanto consente di fare il nuovo siste… - lightmoon972 : RT @Oia35494913: . C'è sempre un domani e la vita ci dà un'altra opportunità, ma se mi sbaglio e se questo è tutto il tempo che ci resta, v… - stesteeeee : @fearlessxcam CAM AIUTO DA QUANTO TEMPO non ti vedevo più ?? -