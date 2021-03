Monster Hunter Rise - Demo Version 2 - prova (Di venerdì 12 marzo 2021) Qualche settimana fa, all'inizio del mese di gennaio, Capcom ha rilasciato sull'eShop di Nintendo Switch una Versione di prova di Monster Hunter Rise, il nuovo, attesissimo capitolo dell'acclamata serie di action-RPG targati Capcom. In quell'occasione avevamo già avuto modo di parlarvi delle nostre impressioni circa le qualità di questo nuovo episodio di Monster Hunter, sottolineando che si tratta di un prodotto piuttosto rispettoso delle radici della serie ma che non rinuncia ad offrire una buona dose di novità sotto il profilo del gameplay. La prima Demo di Rise includeva qualche missione di addestramento e due battute di caccia dal livello di difficoltà crescente: quella semplice contro il velenoso Gran Izuchi e quella decisamente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Qualche settimana fa, all'inizio del mese di gennaio, Capcom ha rilasciato sull'eShop di Nintendo Switch unae didi, il nuovo, attesissimo capitolo dell'acclamata serie di action-RPG targati Capcom. In quell'occasione avevamo già avuto modo di parlarvi delle nostre impressioni circa le qualità di questo nuovo episodio di, sottolineando che si tratta di un prodotto piuttosto rispettoso delle radici della serie ma che non rinuncia ad offrire una buona dose di novità sotto il profilo del gameplay. La primadiincludeva qualche missione di addestramento e due battute di caccia dal livello di difficoltà crescente: quella semplice contro il velenoso Gran Izuchi e quella decisamente ...

