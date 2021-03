Mi piace Arnica di Gio Evan, abbattetemi (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte. No, non voglio parlare di Mai dire mai (la locura) di Willie Peyote. Non voglio neanche parlare della mezza querelle di lui che blasta qualche cantante in gara, Francesco Renga, Ermal Meta e Aiello, durante le sue dirette Twitch tenute durante il Festival, e delle sue relative scuse, anche se mi ha fatto davvero molto ridere che nel raccontare la cosa nessuno si sia minimamente calcolato Aiello, forse subconsciamente volendolo punire per come ha cantato male durante la kermesse sanremese, detto di sfuggita io penso che sei vuoi provocare provochi, poi però non chiedi scusa e torni sui tuoi passi, se no passi da uno che non sa bene quel che fa. Non voglio neanche soffermarmi sulla provenienza di questa citazione, che per inciso è l’intro del brano che Willie Peyote ha portato a Sanremo, lo dico nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte. No, non voglio parlare di Mai dire mai (la locura) di Willie Peyote. Non voglio neanche parlare della mezza querelle di lui che blasta qualche cantante in gara, Francesco Renga, Ermal Meta e Aiello, durante le sue dirette Twitch tenute durante il Festival, e delle sue relative scuse, anche se mi ha fatto davvero molto ridere che nel raccontare la cosa nessuno si sia minimamente calcolato Aiello, forse subconsciamente volendolo punire per come ha cantato male durante la kermesse sanremese, detto di sfuggita io penso che sei vuoi provocare provochi, poi però non chiedi scusa e torni sui tuoi passi, se no passi da uno che non sa bene quel che fa. Non voglio neanche soffermarmi sulla provenienza di questa citazione, che per inciso è l’intro del brano che Willie Peyote ha portato a Sanremo, lo dico nel ...

SabrinaBalda : Arnica di Gio Evan più la sento più mi piace bellissimo il testo molto profondo - SabrinaBalda : @Gi0Evan Arnica più l'ascolto e più mi piace bellissime le parole e mi ci sono ritrovata molto - sortileges_ : @eliscrivecose arnica. non mi piace e non capisco il testo... nel senso che non capisco le parole... - giampieffe : A me arnica piace un sacco ?? poi la parte della faccia del padre che va a lavoro mi distrugge perché penso alla mia andandoci ?? #Domenicain - lxa12501 : Mi piace molto Arnica, si sente che lui sa usare le parole. Molto sottovalutato a parer mio. #DomenicaIn #gioevan -