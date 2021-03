Mandragora: «Ho tanto da dimostrare e voglia di mettermi in gioco. Inter grande squadra» (Di venerdì 12 marzo 2021) Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Torino Channel: queste le dichiarazioni del centrocampista granata Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Torino Channel, queste le sue dichiarazioni. PRIMO MESE AL TORO – «Particolare, perché abbiamo trovato risultati utili a parte l’ultima partita. C’è un gruppo speciale, mi ha fatto subito integrare al meglio e conoscevo già il mister». GOL AL CROTONE – «E’ stata una gioia a metà: contento, era arrivata per il pareggio ed ero felice. Poi purtroppo il gol è servito a poco, così come la prestazione. Non potevo essere felice più di tanto». RESPONSABILITÀ – «Sì, per l’ambiente e per il mister, oltre che per i compagni. Ho tanto da dimostrare e voglia di mettermi in gioco, è un’iniezione di fiducia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Rolandoha parlato ai microfoni di Torino Channel: queste le dichiarazioni del centrocampista granata Rolandoha parlato ai microfoni di Torino Channel, queste le sue dichiarazioni. PRIMO MESE AL TORO – «Particolare, perché abbiamo trovato risultati utili a parte l’ultima partita. C’è un gruppo speciale, mi ha fatto subito integrare al meglio e conoscevo già il mister». GOL AL CROTONE – «E’ stata una gioia a metà: contento, era arrivata per il pareggio ed ero felice. Poi purtroppo il gol è servito a poco, così come la prestazione. Non potevo essere felice più di». RESPONSABILITÀ – «Sì, per l’ambiente e per il mister, oltre che per i compagni. Hodadiin, è un’iniezione di fiducia ...

