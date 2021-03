LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Leclerc prende confidenza con la nuova Ferrari, nel pomeriggio tocca a Sainz (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 08.56 Subito un piccolo inconveniente ad inizio stagione per i Campioni del Mondo: la Mercedes è infatti sempre ferma ai box per risolvere un problema al cambio emerso durante l’installation lap di Bottas. 08.54 Rischio di Testacoda per Max Verstappen in uscita di curva 2, con l’olandese che riesce comunque a controllare la sua Red Bull spiattellando però le gomme. 08.52 Leclerc si migliora e balza in seconda posizione a 117 millesimi di ritardo dalla prestazione di Kimi Raikkonen. Il monegasco sta girando con gomme a banda bianca. 08.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’34?686 9 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?322 1’35?008 6 3 31 E. Ocon Alpine +00?464 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 08.56 Subito un piccolo inconveniente ad inizio stagione per i Campioni del Mondo: la Mercedes è infatti sempre ferma ai box per risolvere un problema al cambio emerso durante l’installation lap di Bottas. 08.54 Rischio diacoda per Max Verstappen in uscita di curva 2, con l’olandese che riesce comunque a controllare la sua Red Bull spiattellando però le gomme. 08.52si migliora e balza in seconda posizione a 117 millesimi di ritardo dalla prestazione di Kimi Raikkonen. Il monegasco sta girando con gomme a banda bianca. 08.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’34?686 9 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?322 1’35?008 6 3 31 E. Ocon Alpine +00?464 ...

