Lazio - Crotone 2 - 1 diretta | iniziata la ripresa

(Di venerdì 12 marzo 2021) 1'stcon un cambio in difesa per il. Fuori Magallan, dentro Djiji. Passa lacon Milinkovic , per i calabresi risponde Simy . Poi arriva la rete di Luis Alberto che manda ...

Advertising

SkySport : LAZIO-CROTONE 3-2 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (14') ? #Simy (30') ? #LuisAlberto (39') ? rig. #Simy (50')… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio 1-1* Crotone *(Simy 30') #SSFootball - buoncalcio : Serie A, la Lazio supera il Crotone (3-2). Decide Caicedo - tuttonapoli : Due volte rimontata dal Crotone, la Lazio soffre e alla fine la spunta: decide Caicedo - Agenzia_Ansa : Lazio batte Crotone 3-2 (2-2) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. A segno Milink… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Crotone

Serie A: in campo3 - 2 DIRETTA I gol All'84' gol di Caicedo Al 50'pareggia con un rigore trasformato da Simy 40' GOL!2 - 1! Rete di Luis Alberto. Immobile, servito da Radu ...3 - 2 LIVE 14' Milinkovic - Savic (L), 29', 50' rig. Simy (C), 39' Luis Alberto (L), 84' Caicedo (L)(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (83' Andreas Pereira); Marusic, ...Lazio-Crotone termina 3-2 e sono tre punti fondamentali per i biancocelesti che continuano a sognare la zona Champions League."Sicuramente siamo lontani dall'aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mia la conoscenza della squadra cresce giorno dopo ...