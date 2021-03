Karsdorp rinnova con la Roma fino al 2025 | “Devo tanto a Fonseca Abbiamo voglia di vincere qualcosa”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Rickè una delle sorprese di questa stagione in casa: “Guardiola e Mourinho il top. Possesso palla? Diversi dall’Inter. Svelo la verità su Under”Dopo l'inizio di avventura in giallorossa complicata, la rottura del legamento crociato e l'esperienza in prestito al Feyenoord è tornato nella capitale con maggiore consapevolezza edi dimostrare il proprio valore. L'allenatore Paulogli ha dato fiducia e lui l'ha ripagato con prestazioni convincenti, con la società che ha deciso di prolungargli l'accordoal.L'olandese è soddisfatto della sua avventura e vuole raggiungere obiettivi ambiziosi con la maglia giallorossa: "Ho tanti obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Altrimenti non avrei firmato ...

