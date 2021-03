Italia divisa tra zone rosse e arancioni, Draghi: “Stretta necessaria” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il prossimo Dpcm potrebbe portare in zona rossa o arancione tutta Italia ad esclusione della Sardegna, le parole di Draghi. I dati del monitoraggio odierno evidenziano che i nuovi casi sono oltre 26 mila e che i decessi sono giunti a 380. Preoccupa anche il tasso di ricoveri, in costante aumento, e quello delle terapie intensive che, in alcune regioni è già oltre la soglia critica indicata. Cresce anche il tasso di positività (7.5%), l’indice Rt è di 1,16 e i contagi su 100.000 abitanti sono 225,64. Sulla base di questi dati e con la consapevolezza che la curva epidemiologica continua a salire, il governo dovrà prendere delle decisioni ferme per ripotare la situazione sotto controllo e fare respirare il sistema sanitario nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero nove le regioni che dovrebbero finire in zona rossa a partire ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il prossimo Dpcm potrebbe portare in zona rossa o arancione tuttaad esclusione della Sardegna, le parole di. I dati del monitoraggio odierno evidenziano che i nuovi casi sono oltre 26 mila e che i decessi sono giunti a 380. Preoccupa anche il tasso di ricoveri, in costante aumento, e quello delle terapie intensive che, in alcune regioni è già oltre la soglia critica indicata. Cresce anche il tasso di positività (7.5%), l’indice Rt è di 1,16 e i contagi su 100.000 abitanti sono 225,64. Sulla base di questi dati e con la consapevolezza che la curva epidemiologica continua a salire, il governo dovrà prendere delle decisioni ferme per ripotare la situazione sotto controllo e fare respirare il sistema sanitario nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero nove le regioni che dovrebbero finire in zona rossa a partire ...

