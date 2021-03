Ischia, è morto il piccolo Leo, il bimbo di 1 anno malato di Sma: cure troppo costose (Di venerdì 12 marzo 2021) Ischia, è morto il piccolo Leo, il bimbo di 1 anno malato di Sma. A darne notizia sono stati, su Facebook, i genitori del bambino. Soltanto ieri, l’Aifa aveva dato il via libera alla reperibilità gratuita dello Zolgensma, farmaco salvavita per la Sma 1, tra i più costosi al mondo (circa 2 milioni di euro). Prima, infatti, la prescrizione gratuita del farmaco era destinata ai bambini con meno di 6 mesi o di peso inferiore ai 13,5 chili. Non ce l’ha fatta il piccolo Leo, il bambino di un anno di Ischia affetto da Sma 1, una rara malattia neuromuscolare infantile. A darne notizia sono stati i genitori con un commovente post su Facebook: “Ieri il nostro smagliante Leoncino è diventato il nostro angelo. È stata una straordinaria avventura. ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021), èilLeo, ildi 1di Sma. A darne notizia sono stati, su Facebook, i genitori del bambino. Soltanto ieri, l’Aifa aveva dato il via libera alla reperibilità gratuita dello Zolgensma, farmaco salvavita per la Sma 1, tra i più costosi al mondo (circa 2 milioni di euro). Prima, infatti, la prescrizione gratuita del farmaco era destinata ai bambini con meno di 6 mesi o di peso inferiore ai 13,5 chili. Non ce l’ha fatta ilLeo, il bambino di undiaffetto da Sma 1, una rara malattia neuromuscolare infantile. A darne notizia sono stati i genitori con un commovente post su Facebook: “Ieri il nostro smagliante Leoncino è diventato il nostro angelo. È stata una straordinaria avventura. ...

Advertising

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ischia, morto Leo il bimbo malato di #Sma. Ma nello stesso giorno i genitori vincono la loro battaglia per il farmaco p… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ischia, morto Leo il bimbo malato di #Sma. Ma nello stesso giorno i genitori vincono la loro battaglia per il farmaco p… - oldo_bis : RT @RassegnaZampa: #Ischia, morto Leo il bimbo malato di #Sma. Ma nello stesso giorno i genitori vincono la loro battaglia per il farmaco p… - RassegnaZampa : #Ischia, morto Leo il bimbo malato di #Sma. Ma nello stesso giorno i genitori vincono la loro battaglia per il farm… - fire4wd : RT @nikita82roma: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur Sma, è morto il bimbo di Ischia colpito da malattia rara: solo ieri il via lib… -