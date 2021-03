Il futuro di Cristiano Ronaldo è in discussione e potrebbe essere usato addirittura come moneta di scambio (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda eliminazione consecutiva della Juventus agli ottavi di finale di Champions League ha rimesso in discussione una parte fondamentale del progetto tecnico: Cristiano Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra qualche settimana ci sarà un incontro tra Jorge Mendes – agente del portoghese – Andrea Agnelli e Fabio Paratici per parlare della prossima stagione. Il contratto di Ronaldo scade nel 2022 e al momento non è previsto un rinnovo. È presto per dire cosa accadrà l’anno prossimo, ma di certo la sua permanenza non è più così sicura. Per Tuttosport addirittura potrebbe essere utilizzato come moneta di scambio. Il portoghese tornerebbe allo Sporting Lisbona che in cambio cederebbe alla Juventus il giovane ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda eliminazione consecutiva della Juventus agli ottavi di finale di Champions League ha rimesso inuna parte fondamentale del progetto tecnico:. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra qualche settimana ci sarà un incontro tra Jorge Mendes – agente del portoghese – Andrea Agnelli e Fabio Paratici per parlare della prossima stagione. Il contratto discade nel 2022 e al momento non è previsto un rinnovo. È presto per dire cosa accadrà l’anno prossimo, ma di certo la sua permanenza non è più così sicura. Per Tuttosportutilizzatodi. Il portoghese tornerebbe allo Sporting Lisbona che in cambio cederebbe alla Juventus il giovane ...

