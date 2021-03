Il Belgio tra lockdown duro e confini blindati (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda ondata della pandemia, iniziata nel mese di ottobre e ancora in essere, ha superato le peggiori aspettative degli esperti e dell’opinione pubblica. Il virus ha travolto l’Europa e ha colpito tanto i paesi più organizzati, come Austria e Germania quanto le nazioni più impreparate, come Francia ed Italia. Ci sono, però, alcune eccezioni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda ondata della pandemia, iniziata nel mese di ottobre e ancora in essere, ha superato le peggiori aspettative degli esperti e dell’opinione pubblica. Il virus ha travolto l’Europa e ha colpito tanto i paesi più organizzati, come Austria e Germania quanto le nazioni più impreparate, come Francia ed Italia. Ci sono, però, alcune eccezioni InsideOver.

Advertising

IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #12marzo 1961 un sondaggio effettuato tra le donne italiane sui personaggi famosi ideali come marito colloca nelle p… - ironlylac : felice tra un anno, ma che devo impegnarmi nello studio e non rimandare mai i lavori che devo fare a settimana. Ino… - ironlylac : della mia migliore amica che dice di essere la 'me del futuro' tra circa un anno, quando sarò già tornata dal Belgi… - mariobianchi18 : Il #12marzo 1961 un sondaggio effettuato tra le donne italiane sui personaggi famosi ideali come marito colloca nel… - ticinonews : Anche Kosovo e Belgio tra i Paesi a rischio -