«Ho deciso | aderisco ai Verdi europei» | dice Beppe Sala

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : deciso aderisco

Il sindaco di Milano Beppe Sala hadi aderire ai Verdi europei . Il primo cittadino, in corsa per il secondo mandato come leader della coalizione di centrosinistra , non ha mai preso la tessera del Partito democratico . E ora, a ...'Hoai Verdi Europei'. Lo dichiara il sindaco di Milano, Beppe Sala , oggi su La Repubblica. 'La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli - spiega. ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Per il sindaco di Milano, il partito sta "attraversando un momento difficile e io non avrei propriamente il diritto di dire la mia da interno" ...