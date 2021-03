Gioie e dolori delle foto a 10 bit su smartphone. Quel miliardo di colori impossibile da condividere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gioie dolori

DDay.it - Digital Day

Rota avrebbe bisogno di avere qualche soddisfazione, di avere persone vicino con cui condividere'. Lei è tornato al Campodarsego da qualche mese. 'Sì, da dicembre. Il presidente mi ha ...Stavolta la squadra Capcom - Nintendo ci ha preso in contropiede. A praticamente due settimane dal debutto di Monster Hunter Rise arriva una seconda demo : un piccolo regalo per i cacciatori in attesa.Dopo l’anno dei megapixel stiamo entrando nell’anno del miliardo di colori: prima Samsung e ieri Oppo, ma a breve arriveranno anche tutti gli altri, dopo la risoluzione vanno all-in sul colore. Che sa ...La bellissima Dayane Mello dopo la vittoria sfiorata al GF Vip è tornata in Brasile: proprio da lì incanta i fan con un video in costume in spiaggia ...