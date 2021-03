Gianni Di Marzio | “Osimhen è un diamante grezzo | deve migliorare”

Advertising

MundoNapoli : Gianni Di Marzio ospite di Canale 21 - tuttonapoli : Gianni Di Marzio 'Osimhen? E' bravo ma deve imparare i fondamentali. Sul Milan...' - MCalcioNews : Gianni Di Marzio a TMW RADIO: 'Immobile prezioso per la Lazio e la Nazionale. Alla Juve non c'è organizzazione'… - MCalcioNews : Gianni Di Marzio a TMW RADIO: 'Juve, serve maggiore equilibrio col Porto. Pirlo deve avere una continuità tattica p… - MundoNapoli : Gianni Di Marzio commenta il post partita -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

Tutto Napoli

... il produttore e autore Omar Rashid e il critico cinematograficoCanova e molti altri. ... conosciuto per il ruolo di Ciro Dinella serie tv Gomorra, nelle vesti di "professore" de "L'Ora ...... il produttore e autore Omar Rashid , il critico cinematograficoCanova e molti altri. ... conosciuto per il ruolo di Ciro Dinella serie tv Gomorra , nelle vesti di "professore" de " L'...Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. “Recentemente ho visto il Napoli molto più brillante rispetto alle recenti partite, dove ci sono ...L'ex allenatore, ora operatore di mercato e opinionista, Gianni Di Marzio, ha parlato anche dell'attaccante Victor Osimhen.