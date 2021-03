Gennaro Lillio, chi è il fidanzato di Ema Kovac? (Di venerdì 12 marzo 2021) Gennaro Lillio è un bravissimo personal trainer nato a Napoli che è stato conosciuto a lungo dai giornali di gossip per essere stato il fidanzato di Lory del Santo. Era il 2013 ed oggi è tutto diverso. Infatti Gennaro è fidanzato con Ema Kovac, la bellissima modella croata che è stata anche tra le tante Madre Natura di Ciao Darwin. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Pechino Express che si è svolta nel 2020. Ai tempi Ema Kovac era ancora sposata, dopo aver detto si a Luca, il suo ex marito, il 25 Dicembre del 2018. Gennaro Lillio è nato a Napoli ed oggi ha 27 anni. E’ alto 187cm e pesa, circa, 80kg. Il suo segno zodiacale è lo scorpione e di professione, come abbiamo già detto, fa il personal trainer. Ha anche una ... Leggi su giornal (Di venerdì 12 marzo 2021)è un bravissimo personal trainer nato a Napoli che è stato conosciuto a lungo dai giornali di gossip per essere stato ildi Lory del Santo. Era il 2013 ed oggi è tutto diverso. Infatticon Ema, la bellissima modella croata che è stata anche tra le tante Madre Natura di Ciao Darwin. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Pechino Express che si è svolta nel 2020. Ai tempi Emaera ancora sposata, dopo aver detto si a Luca, il suo ex marito, il 25 Dicembre del 2018.è nato a Napoli ed oggi ha 27 anni. E’ alto 187cm e pesa, circa, 80kg. Il suo segno zodiacale è lo scorpione e di professione, come abbiamo già detto, fa il personal trainer. Ha anche una ...

Advertising

Danila67120711 : @candemet8992 Però poi gennaro lillio ha capito abbastanza presto che non era la sua donna ideale.. Spero che anche… - candemet8992 : Gennaro Lillio che difendeva Francesca de Andrè quando aveva comportamenti discutibili in casa non si può arrogare… - candemet8992 : La copia dei prelemi Gloria alias Francesca De Andrè Pierzerbino alias Gennaro Lillio #tzvip #gregorelli #sovip - candemet8992 : 'una coppia socialmente assistita' SONO MORTA ?? ho amato Vlady ieri Giulia e Pier come Francesca De Andrè e Gennaro Lillio #sovip #tzvip - Camilla66185571 : @amicaononamica Si è Gennaro lillio -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro Lillio L'Isola dei Famosi, chi è Vera Gemma: età, biografia e curiosità Asia, però, è costretta a ritirarsi durante la seconda puntata per un infortunio al ginocchio e Vera prosegue l'avventura nel programma con il modello napoletano Gennaro Lillio , con il quale forma ...

Ciao Darwin Story, Chic vs Shock/ Diretta e Madre Natura: Ema Kovac star (Replica) ... in replica nella puntata in onda questa sera, è la bellissima Ema Kovac che ha poi partecipato a Pechino Express in coppia con Dayane Mello e nota poi per la storia d'amore con Gennaro Lillio ex ...

GENNARO LILLIO, FIDANZATO EMA KOVAC/ “Mi ha rifiutato tante volte, ma poi…” Il Sussidiario.net Gennaro Lillio, chi è il fidanzato di Ema Kovac? Gennaro Lillio è un bravissimo personal trainer nato a Napoli che è stato conosciuto a lungo dai giornali di gossip per essere stato il fidanzato di Lory ...

Ema Kovac sapete chi ha rubato il cuore di Madre Natura? In seguito, durante la partecipazione di Ema a ‘Pechino Express’, la modella ha incontrato Gennaro Lillio. I due, dopo qualche tempo che avevano lasciato il reality, svelano ai suoi tantissimi seguaci ...

Asia, però, è costretta a ritirarsi durante la seconda puntata per un infortunio al ginocchio e Vera prosegue l'avventura nel programma con il modello napoletano, con il quale forma ...... in replica nella puntata in onda questa sera, è la bellissima Ema Kovac che ha poi partecipato a Pechino Express in coppia con Dayane Mello e nota poi per la storia d'amore conex ...Gennaro Lillio è un bravissimo personal trainer nato a Napoli che è stato conosciuto a lungo dai giornali di gossip per essere stato il fidanzato di Lory ...In seguito, durante la partecipazione di Ema a ‘Pechino Express’, la modella ha incontrato Gennaro Lillio. I due, dopo qualche tempo che avevano lasciato il reality, svelano ai suoi tantissimi seguaci ...