Formula 1, Carlos Sainz: “Un giorno e mezzo di test non è l’ideale” (Di venerdì 12 marzo 2021) Carlos Sainz ha raccontato le sue emozioni prima di salire sulla Ferrari SF21 per i primi test in Bahrain: “Ammetto di essere impaziente, non voglio mentire, anche perchè ormai è passato un po’ di tempo da quando attendo questo momento. Ieri abbiamo completato il filming day, ed è stato un primo assaggio, in precedenza avevo fatto dei chilometri con monoposto delle stagioni precedenti. Ma oggi è un’altra cosa, anche con tutta la sabbia in pista va bene lo stesso”. Sainz ha poi espresso la sua opinione riguardo al fatto di avere solamente un giorno e mezzo di prove prima della prima gara stagionale: “Non penso sia l’ideale. Con questa generazione di Formula 1 la differenza la fai trovando gli ultimi due decimi, se non l’ultimo decimo, e per raggiungere ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)ha raccontato le sue emozioni prima di salire sulla Ferrari SF21 per i primiin Bahrain: “Ammetto di essere impaziente, non voglio mentire, anche perchè ormai è passato un po’ di tempo da quando attendo questo momento. Ieri abbiamo completato il filming day, ed è stato un primo assaggio, in precedenza avevo fatto dei chilometri con monoposto delle stagioni precedenti. Ma oggi è un’altra cosa, anche con tutta la sabbia in pista va bene lo stesso”.ha poi espresso la sua opinione riguardo al fatto di avere solamente undi prove prima della prima gara stagionale: “Non penso sia. Con questa generazione di1 la differenza la fai trovando gli ultimi due decimi, se non l’ultimo decimo, e per raggiungere ...

Advertising

infoitsport : Ferrari, il casco di Carlos Sainz per il Mondiale di Formula 1 2021. FOTO - sportli26181512 : Ferrari, il casco di Carlos Sainz per il Mondiale di Formula 1 2021. FOTO: Il nuovo pilota della Ferrari in pista c… - __aaury__ : RT @xswagmasta: Seb e Carlos si fanno già vedere. Che bello raga, la Formula 1 è tornata ?? - xswagmasta : Seb e Carlos si fanno già vedere. Che bello raga, la Formula 1 è tornata ?? - FormulaPassion : #F1: #Minardi avrebbe ingaggiato #Sainz in #Ferrari molto prima -